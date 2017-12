Volante Gabriel pode voltar antes do previsto no Palmeiras

Embora tenha contratado sete jogadores para a temporada, um dos nomes que mais criam expectativa no torcedor do Palmeiras é do volante Gabriel. E a boa notícia para os palmeirenses é que sua recuperação está acima do esperado e ele pode até voltar antes do previsto.

O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por cirurgia em agosto. A previsão era que o tempo de recuperação fosse de seis a oito meses, mas ele tem reagido tão bem ao tratamento que há quem aposte no clube que seu retorno pode acontecer já em fevereiro.

Com contrato de empréstimo até o fim do ano, Gabriel também deve ser chamado em breve para conversar e tratar uma renovação de contrato. Ele chegou ao clube com empréstimo válido por duas temporadas e com valor fixado. Por causa disso, não existe preocupação por parte da diretoria sobre uma possível valorização do jogador neste período.

Enquanto espera por Gabriel, o técnico Marcelo Oliveira deve apostar no jovem Matheus Sales, que no ano passado foi quem melhor aproveitou a oportunidade. Thiago Santos e Rodrigo, recém-contratado, são outras opções para o setor.