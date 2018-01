Gabriel quer vitória pela motivação O lateral-direito Gabriel, do Fluminense, expôs nesta quinta-feira o pensamento de todo elenco para o jogo de domingo, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro: vencer com a intenção de ganhar motivação para a primeira partida da final da Copa do Brasil, contra o Paulista, quarta-feira, em São Paulo. "Ninguém aqui quer ficar fora do clássico de domingo. Dentro de campo, não tem como o jogador se poupar. Vou entrar em campo em busca dos três pontos", declarou Gabriel, ciente de que é necessário jogar com vontade para superar o Santos, na Vila Belmiro. "O time santista tem qualidade, todo mundo sabe disso. Vai ser uma partida bem difícil", disse.