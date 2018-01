Gabriel quer voltar a ser titular O lateral-direito Gabriel, que chegou a ser cotado como um dos prováveis dispensados no elenco do São Paulo, agora só pensa em reconquistar a vaga de titular, que deve ficar com Leonardo, reforço vindo do Palmeiras. "Tive uma contusão séria (no pé) em 2002 e por isso caí de rendimento. Mas já estou 100% para brigar pela posição", diz Gabriel, que reconhece que a missão não vai ser nada fácil: "O Leonardo é um dos melhores laterais do Brasil."