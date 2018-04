Gabriel reclama de sequência fora de casa, mas admite jogo ruim do Corinthians

O volante Gabriel admitiu que o Corinthians não jogou bem diante do Atlético-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 1 a 0, a equipe perdeu a invencibilidade na competição e a liderança.

+ Corinthians e perde para o Atlético-MG com polêmica na arbitragem

+ Fabio Carille critica arbitragem da derrota do Corinthians: Ele se atrapalhou

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

O Corinthians fez neste domingo o seu quarto jogo seguido como visitante. Antes, havia enfrentado o Independiente, na Argentina, pela Libertadores, o Paraná Clube, em Curitiba, pelo Brasileiro, e o Vitória, em Salvador, pela Copa do Brasil.

"É o quarto jogo fora de casa, mas não é desculpa. A equipe não fez um bom jogo e não conseguimos vencer, que era o nosso objetivo", reconheceu Gabriel.

O volante destacou que o objetivo da equipe continua sendo fazer uma boa campanha até a paralisação do campeonato para a Copa do Mundo, na 12ª rodada, no dia 13 de junho. "Temos três jogos no Brasileiro, duas vitórias e uma derrota e vamos em busca de acabar bem até a Copa para depois, no segundo semestre, brigar para ser campeão de novo", disse.

Gabriel, que recuperou a vaga de titular após Ralf lesionar o ombro esquerdo, já fala em "virar a página" na partida da próxima quarta-feira, contra o Independiente, em Itaquera. "Agora é esfriar a cabeça porque quarta-feira tem Libertadores e temos de ir com tudo para virar a página", disse.