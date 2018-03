Gabriel se desculpa por expulsão e Jair evita 'expor' bronca no Santos

O Santos conquistou a sua primeira vitória na Copa Libertadores ao superar o uruguaio Nacional, na noite de quinta-feira, no Pacaembu, por 3 a 1, mas nem todos os jogadores do time deixaram o estádio paulistano exaltados. Pelo contrário, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi expulso ainda no primeiro tempo pelo árbitro paraguaio Ulises Mereles e acabou sendo alvo de críticas da própria torcida.

Após o triunfo, Gabriel avaliou que o juiz foi rigoroso demais, mas também reconheceu o seu erro. E o atacante celebrou o fato de o time ter assegurado a vitória com um jogador a menos, evitando que o Santos se complicasse na Libertadores e que ele terminasse a noite como vilão.

"No primeiro cartão, eu tentei proteger o Rodrygo. No segundo, não. Um adversário me chuta quando estava passando reto. Pedi desculpas aos companheiros e ao Jair. Preciso entrar menos pilhado. Graças a Deus o time foi bem e conseguiu a vitória", disse.

Questionado sobre a expulsão, o técnico Jair Ventura evitou fazer uma crítica pública a Gabriel, mas indicou insatisfação com o comportamento do atacante, embora tenha ressaltado que o jogador pediu desculpas pelo seu erro.

"Gabriel pediu desculpa pra todo o grupo, mas como educador tenho que rever as coisas. E estamos revendo. Me preservo de falar de situações que acontecem dentro do vestiário e na minha sala. Ele admitiu o erro. Não estamos aqui para passar a mão, mas também não estou aqui para expor", comentou.

Expulso, Gabriel vai desfalcar o Santos em 5 de abril, quando o Santos visitará o Estudiantes, na Argentina, para o seu terceiro compromisso no Grupo F da Libertadores. Mas ele pode atuar normalmente neste domingo em Ribeirão Preto, diante do Botafogo, no duelo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.