Gabriel tira final da cabeça e promete Atlético-MG focado no Ferroviário

Um dia depois de vencer o clássico diante do Cruzeiro por 3 a 1, no Independência, o elenco do Atlético-MG se reapresentou nesta segunda-feira na Cidade do Galo. O resultado deixou o time próximo de mais um título estadual, que pode ser garantido no próximo domingo, mas neste meio tempo, os jogadores se veem obrigados a mudar de foco.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

Na quarta-feira, o Atlético-MG muda de competição e encara o Ferroviário no Independência, na abertura da quarta fase da Copa do Brasil. E por mais que estejam tão próximos de um título diante do maior rival, os jogadores garantiram atenção total no duelo com o time cearense.

"Sabemos da importância que é esse jogo. Não podemos menosprezar a equipe do Ferroviário de forma alguma porque, se chegou na quarta fase da Copa do Brasil, é porque tem suas qualidades. Então, o clássico já ficou para trás. A gente comemorou muito ontem, mas, hoje, a cabeça já está voltada para o jogo contra o Ferroviário", declarou o zagueiro Gabriel.

Para o jogador, o foco só voltará a ser no Cruzeiro na quinta-feira, quando iniciará a preparação para a segunda partida da final. "Para um atleta profissional, o jogo mais importante é sempre o próximo. Então, nosso próximo jogo é o Ferroviário, estamos muito focados e, a partir de quarta, quinta-feira, voltamos a pensar no clássico."

O técnico Thiago Larghi ainda não definiu a escalação que vai a campo nesta quarta e pode poupar alguns nomes. Nesta segunda-feira, os jogadores que atuaram contra o Cruzeiro realizaram atividade regenerativa na academia, enquanto o restante do elenco foi a campo para um trabalho com bola.