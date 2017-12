Gabriel treina com bola pela 1ª vez e Barrios é poupado no Palmeiras

O elenco do Palmeiras realizou nesta segunda-feira o último treinamento antes da viagem para o Uruguai, onde a equipe disputará um torneio amistoso nesta semana. A novidade da atividade, realizada na Academia de Futebol, foi a participação do volante Gabriel e a ausência de Barrios, Lucas e Régis, que foram poupados.

O trio não preocupa e, segundo a assessoria do clube, apenas tiveram um descanso já programado pela comissão técnica. Quanto a Gabriel, recuperado de uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, ele fez seu primeiro treino com bola ao lado dos companheiros e participou de um trabalho técnico em campo reduzido ao lado de Jean e outros atletas.

No campo principal, o técnico Marcelo Oliveira comandou mais um treino tático, onde aproveitou as ausências de Barrios, Lucas e Régis para fazer testes na equipe. O time titular teve como base o mesmo que vinha treinando em Itu (SP). As únicas mudanças foram justamente as saídas dos poupados.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A formação treinada foi Fernando Prass; João Pedro, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Matheus Sales, Arouca, Robinho, Dudu e Gabriel Jesus; Alecsandro. Os reservas jogaram com Vagner; Taylor, Roger Carvalho, Leandro Almeida e Egídio; Thiago Santos, Jobson, Allione, Rafael Marques e Erik; Cristaldo.

O elenco alviverde viaja no começo da tarde desta terça-feira para Montevidéu, onde disputará um torneio no Uruguai. Na quarta, a equipe enfrenta o Libertad, do Paraguai.