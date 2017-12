Gafe: site de Ronaldo saúda rival Incompetência, descuido ou obra de algum amigo-da-onça? As hipóteses são várias, mas a gafe está feita e pode ser conferida no site oficial de Ronaldo (www.r9ronaldo.com). Na tentativa de agradar à torcida do Real Madrid, o responsável pela arte da página do craque na internet fez uma montagem desastrada. O atacante recém-contratado a peso de ouro pelo clube centenário aparece à frente da Fonte de Netuno, no Centro de Madri e local tradicional de comemorações dos fãs do rival Atlético de Madri. O correto seria fazer a fotomontagem com a Fonte de Cibeles ao fundo, também na região central da capital da Espanha e para onde milhares de torcedores do Real se dirigem sempre que há alguma conquista. A mancada seria o equivalente a um jogador do Corinthians usar um ícone do Palmeiras. ?Ora, não foi nada de mais?, desconversou Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. ?Essa é apenas mais uma história que entra para o folclore.? A derrapada foi explorada por jornais, como o ?Marca?, especializado em esportes e que tem a maior área de influência em Madri. O diário procurou os responsáveis pela obra e conseguiu tirar explicação de Alexandre Martins, um dos empresários do astro. ?Não houve má fé?, garantiu. ?Nem sabíamos do significado de Netuno para as torcidas locais.? De qualquer forma, ficou a promessa de que a peça de publicidade deve sair do ar nesta quarta-feira. Estréia ? O que a torcida do Real Madrid aguarda, com ansiedade, é a primeira aparição oficial de Ronaldo em campo. A cada leve rumor de que o campeão do mundo jogará, há corrida às bilheterias do Santiago Bernabeu em busca de ingressos. A lotação ocorreu na semana passada, contra o Genk, pela Copa dos Campeões, e se repete agora, para o encontro com o Alavés, domingo, pelo Campeonato Espanhol. Ao que tudo indica a angústia vai acabar mesmo no fim de semana. Ronaldo dá sinais claros de recuperação e tem tudo para ser escalado, mesmo que seja apenas por alguns minutos. O goleador participou nesta terça de mais uma sessão de treinos físicos leves, deu voltas em torno do gramado, mas não tocou na bola. Nem quando um grupo de atletas que não viajou para Atenas ? o Real enfrenta o AEK nesta quarta, pelo torneio europeu ? resolveu disputar uma ?peladinha? inocente. O dia ?D? para Ronaldo deve ser a sexta-feira, quando o técnico Vicente del Bosque orienta treino tático. Se participar, a escalação estará garantida.