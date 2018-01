Gafes, anúncios e homenagens marcam festa do Palmeiras

O Palmeiras comemora 101 anos de sua fundação nesta quarta-feira, mas já celebrou o aniversário com um banquete para conselheiros e convidados na última segunda-feira, em um evento marcado por homenagens, críticas, gafes e anúncios por parte do clube.

Cerca de duas horas antes do início da festa, o volante Arouca, através de suas redes sociais, já "estragou" uma parte da surpresa da festa, ao divulgar o terceiro uniforme do clube, que será predominantemente cinza, com detalhes em verde. A ideia da diretoria é que a revelação oficial acontecesse só na festa.

Logo no início do evento, o presidente Paulo Nobre discursou e após destacar a grandeza do clube, aproveitou para alfinetar a gestão de Arnaldo Tirone, seu antecessor. "Foi triste a situação que encontramos o clube em janeiro de 2013. Não adiantava seguir na mesma receita que vinha sendo usada. A visão que o clube tinha no mercado também era muito ruim e conseguimos resgatar isso", disse o dirigente, que foi bastante aplaudido depois das declarações. Entre os convidados estavam Tirone e outros ex-dirigentes, como Roberto Frizzo, Walter Munhoz e Afonso Della Monica.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O discurso de Nobre, assim como os vídeos e as informações passadas logo em seguida tiveram como destaque justamente as melhorias promovidas pela atual diretoria, o que acabou soando para alguns convidados como uma discreta campanha eleitoral. Em um dos vídeos, diversos dirigentes e ídolos comentaram a história do clube. Quando Mauricío Galiotte apareceu na tela, alguns convidados chegaram a gritar e saudar o atual vice-presidente e que deve ser o candidato na próxima eleição, em 2017.

Em seguida, foi feita uma homenagem para alguns goleiros, como forma de comemorar a "escola de goleiros do Palmeiras". Foram lembrados Oberdan (que foi representado por sua filha Walkyria Cattani), Valdir de Moraes (que não pôde ir e gravou uma mensagem, Emerson Leão (que também não foi), Velloso, Sérgio, Marcos e Fernando Prass, que não foi formado no clube. O atual titular do Palmeiras não esteve presente, pois está com a delegação que na quarta-feira encara o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, em Belo Horizonte. Eles receberam das mãos de Paulo Nobre uma placa pelos serviços prestados.

Durante a homenagem aos goleiros, foram citados todos os títulos que eles conquistaram. Porém, no momento em que se falou de Fernando Prass, o título da Série B de 2013 foi ignorado.

Ainda durante a participação dos goleiros, foi revelado que o busto do ex-goleiro Marcos será inaugurado no dia 12 de dezembro, data que os palmeirenses passaram a considerar como o "Dia de São Marcos" fazendo referência ao fato da camisa 12 ter sido a que marcou a carreira do ex-jogador.

José Roberto Lamacchia e Leila Pereira também receberam homenagens. Os donos da Crefisa e da FAM, que patrocinam o clube e foram os responsáveis pela contratação do atacante Lucas Barrios, receberam títulos de cidadão palmeirense. Em seguida, houve o lançamento oficial do novo uniforme, que ainda não tem data certa para estrear, mas isso pode acontecer já nesta quarta-feira.

E no fim das festividades, a apresentadora Sabrina Parlatore cometeu uma gafe ao chamar o estádio do Palmeiras de Allianz Club e não Allianz Parque, após ouvir os convidados gritando o nome do clube. Aliás, nenhum representante da WTorre esteve presente na festa. Após todas homenagens, o grupo de rock Titãs cantou alguns de seus sucessos e músicas novas para encerrar a festa.