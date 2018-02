Gago é novidade da Argentina no amistoso contra a França O técnico Alfio Basile convocou nesta terça-feira os jogadores da seleção argentina para o amistoso contra a França, no dia 7 de fevereiro, em Paris. A maior novidade da lista, que só conta com atletas que atuam no exterior, para não prejudicar os clubes argentinos na Copa Libertadores da América, foi a presença inédita do volante Fernando Gago, recém-contratado pelo Real Madrid. O meia Gutierrez, do Villarreal, e o atacante Lisandro López, do Porto, também foram chamados pela primeira vez. Gago, de apenas 20 anos, foi um dos destaques da passagem de Basile no Boca Juniors, bicampeão argentino em 2005 e 2006. Inclusive, foi a boa campanha no clube mais popular do país que levou o técnico de volta à seleção, no ano passado. Sua primeira passagem pelo time nacional foi entre 1990 e 1994. Outra surpresa foi o retorno do veterano lateral-direito Javier Zanetti, da Inter de Milão. Ex-capitão da Argentina, ele não foi chamado por José Pekerman para defender a seleção na Copa da Alemanha, em 2006. Já o não menos experiente e atual capitão Roberto Ayala igualou a marca de 102 convocações para a seleção, que pertencia ao ex-meia Diego Simeone, hoje técnico do Estudiantes de La Plata, atual campeão argentino. Basile busca sua primeira vitória nesta segunda passagem pela seleção argentina. Até agora, foram duas derrotas em dois jogos: 3 a 0 diante do Brasil e 2 a 1 para a Espanha. Confira a lista de convocados: Goleiros Abbondanzieri (Getafe-ESP) Leo Franco (Atlético de Madri-ESP) Defensores Ayala (Valencia-ESP) Gabriel Milito (Zaragoza-ESP) Burdisso (Inter de Milão-ITA) Heinze (Manchester United-ING) Javier Zanetti (Inter de Milão-ITA) Fuentes (Villarreal-ESP) Arruabarrena (Villarreal-ESP) Meio-campistas Gago (Real Madrid-ESP) Duscher (La Coruña-ESP) Cambiasso (Inter de Milão-ITA) Lucho González (Porto-POR) Somoza (Villarreal-ESP) Aimar (Zaragoza-ESP) Gutiérrez (Mallorca-ESP) Atacantes Saviola (Barcelona-ESP) Agüero (Atlético de Madri-ESP) Diego Milito (Zaragoza-ESP) Crespo (Inter de Milão-ITA) Lisandro López (Porto-POR)