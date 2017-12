Galácticos do Real estréiam no Espanhol O Real Madrid concentra a atenção na Espanha, ao estrear neste domingo como visitante contra o Cadiz. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo mais do que nunca aposta no talento brasileiro, na tentativa de romper a seqüência de dois anos sem conquistas. Além do treinador, outros representantes do futebol pentacampeão no clube são Roberto Carlos, Ronaldo, Júlio Baptista e Robinho, que se apresentou anteontem e deve estrear apenas no dia 11. O lateral-direito Cicinho, contratado do São Paulo, junta-se ao grupo apenas em janeiro. Luxemburgo manteve a base da temporada anterior, mas com a baixa significativa de Luis Figo. O português não estava em seus planos, depois de não ter aceito a reserva em muitas partidas, e em julho acertou transferência para a Inter de Milão assim como Samuel e Solari. Outro ´galáctico´ com malas quase prontas de volta para a Inglaterra é Michel Owen, na mira do Newcastle. A temporada será importante para Luxemburgo, que prometeu à torcida do Real, em entrevista exclusiva publicada pelo Estado em julho, que não passará em branco. "Não fico dois anos sem títulos", afirmou. O ex-treinador da seleção foi contratado no início de 2005 e comandou boa reação, insuficiente porém para brecar o Barcelona. O Cadiz subiu este ano e, ao receber o time mais badalado do mundo no Estádio Ramon de Carranza, tratará de mostrar que não voltará à Série B. O desafio do técnico chileno Victor Esparrago é o de deixar a equipe pelo menos em posição intermediária. Já começa com prova de fogo. A partida com o Real terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil às 16 horas. Outros jogos: Atlético de Madrid x Zaragoza, Celta x Málaga, Osasuna x Villarreal, Espanyol x Getafe, Mallorca x La Coruña e Sevilla x Santander.