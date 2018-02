Galácticos ofuscados na Eurocopa-04 Os galácticos europeus que atuam no Real Madrid não guardarão boas lembranças do torneio continental de 2004. Os principais astros do clube espanhol ou já tiveram suas seleções desclassificadas ou andam em baixa. As semanas passadas em Portugal serviram apenas para agravar frustrações acumuladas no time na última temporada, que perdeu os títulos que perseguia. O primeiro a arrumar as malas foi Raúl, despachado no domingo com a derrota da Espanha por 1 a 0 para Portugal. Na quinta-feira, o inglês David Beckham seguiu caminho semelhante, depois da eliminação, nas quartas-de-final, também diante dos anfitriões. No caso de Beckham, há agravante: ele perdeu pênalti na estréia, contra a França, e na série decisiva do confronto de quinta-feira. Zidane foi o terceiro da lista, com a pálida atuação desta sexta-feira. Sobra Figo, que também não está com a bola cheia na seleção portuguesa. Felipão o substitui com alguma freqüência, sinal claro de que não está contente com seu desempenho. Antes intocável, Figo se transforma em jogador comum - para piorar Postiga, que entrou em seu lugar, fez gol contra a Inglaterra.