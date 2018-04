Galácticos são vaiados, mas vencem Roberto Carlos, Ronaldo e Figo viveram nesta terça-feira uma experiência inédita. Três dos maiores ídolos do Real Madrid foram vaiados pelos torcedores, que os consideraram culpados pela demissão de José Antonio Camacho. O ex-treinador abandonou na segunda-feira o cargo que havia assumido quatro meses atrás, aborrecido por não obter bons resultados com o grupo de ?galácticos?. Mariano Rémon, o substituto, estreou com vitória apertada por 1 a 0 sobre o Osasuna, com gol de falta de Beckham, no segundo tempo. Florentino Perez, presidente do Real Madrid, avaliou mal o comportamento que seus torcedores teriam na partida desta terça-feira à noite, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O dirigente esperava recepção calorosa ao time, depois da tormenta provocada pelas derrotas para Bayer Leverkusen (3 a 0) e Espanyol (1 a 0), que resultaram na queda de Camacho. Boa parte dos 55 mil torcedores que estiveram no estádio deixaram clara sua posição em três momentos. O primeiro foi quando os atletas entraram em campo para aquecimento, bem antes do jogo. Havia pouco mais de 2000 pessoas nas arquibancadas, mas não economizaram nas vaias. A segunda situação de saia-justa veio na hora em que o alto-falante anunciou a escalação. As vaias mais intensas foram dirigidas para Roberto Carlos, Ronaldo e Figo. Talvez por influência do que jornais espanhóis publicaram nos últimos dias, o trio foi apontado como opositores de Camacho e favoráveis a sua saída. A terceira manifestação de desapontamento surgiu no instante em que o time entrou em campo. Dessa vez, ninguém escapou de vaias e xingamentos. Com ambiente tenso, o Real jogou travado. Para complicar, aos 9 minutos Solari se contundiu e teve de sair de campo, para a entrada de Morientes. O Osasuna tentou explorar a instabilidade emocional do rival, fechou-se e segurou o empate de 0 a 0 no primeiro tempo. Quando o descontentamento voltava a incomodar, o Real saiu do sufoco: Beckham cobrou falta com perfeição, aos 16 minutos do segundo tempo, e definiu a vitória por 1 a 0 ? a terceira por esse placar. Todos os jogadores se abraçaram, em manifestação pública de que há unidade. ?Senti que o grupo deu o máximo?, elogiou o estreante Rémon. ?Era importante vencer.?