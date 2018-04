Galatasaray contrata técnico após vitória com Taffarel

Durou apenas uma partida a passagem de Claudio Taffarel pelo cargo de treinador interino do Galatasaray. Nesta segunda-feira, o clube turco anunciou que chegou a um acordo para contratar o também ex-jogador Hanza Hamzaoglu para comandar a equipe no restante da temporada.

Taffarel, que membro da comissão técnica permanente do clube, assumiu o comando interino da equipe depois da demissão do italiano Cesare Prandelli, semana passada. O brasileiro, que jogou pelo Galatasaray, treinou o time na vitória por 1 a 0 sobre o Gaziantepspor, sábado, fora de casa. Com o tropeço do Fenerbahce, o Galatasaray assumiu a liderança do Campeonato Turco.

Demitido na sexta-feira passada, o técnico Cesare Prandelli acabou não resistindo no cargo após o time turco ser eliminado da Liga dos Campeões depois da derrota por 2 a 0 para o Anderlecht, na última quarta, na Bélgica, que fez a equipe permanecer na lanterna do Grupo D da competição, com apenas um ponto em cinco partidas disputadas.

O novo técnico da equipe é Hamza Hamzaoglu, auxiliar técnico da seleção turca e ex-jogador do próprio Galatasaray. "Sempre tive o sonho de treinar o Galatasaray um dia e vou dar o meu melhor aqui", disse o jovem técnico, de 44 anos. Comentarista de TV durante a Copa do Mundo, ele criticou bastante seu agora comandado Sneijder por não se dedicar ao clube como se dedica à seleção holandesa.