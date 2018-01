Galatasaray: jogadores protestam Os jogadores do Galatasaray negaram-se neste sábado a treinar como forma de protesto pela dívida de US$ 12 milhões que o clube turco tem com os atletas. Atual campeão da Copa da Uefa, Copa da Turquia e Supercopa, o Galatasaray, dos brasileiros Taffarel, Capone, Jardel e Márcio Mexerica, prepara-se para enfrentar o Deportivo La Coruña, pela Copa dos Campeões. O vice-presidente do clube, Ali Durust, disse que a situação foge do controle, pois a crise financeira não afeta apenas o Galatasaray e sim a Turquia.