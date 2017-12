Galatasaray nega a venda de Jardel O clube turco Galatasaray negou nesta quarta-feira que tenha liberado a transferência do atacante brasileiro Jardel para o Sporting de Lisboa. O jogador chegou a Portugal nesta quarta-feira para acertar a sua contratação, por três anos, pelo Sporting. ?A assinatura de um contrato entre Jardel e o Sporting não nos interessa. A transferência requer um acordo entre os dois clubes?, disse o dirigente do clube turco Aziz Ustel. Segundo ele, se o Sporting não pagar a quantia pedida pelo Galatasaray, Jardel continuará na Turquia. Ustel afirma que o Galatasaray recusou uma proposta feito pelo Sporting, que pagaria US$ 6,5 milhões e ainda cederia três jogadores cujos nomes não foram revelados pelo dirigente. A quantia pedida pelo clube turco, que ano passado pagou US$ 25 milhões ao Porto para contar com o brasileiro por quatro anos, também não foi divulgada. Jardel diz que sua mulher não se adaptou a Turquia e que por isso que voltar a Portugal. O brasileiro é um dos maiores ídolos do futebol português e foi recebido com uma grande festa no aeroporto de Lisboa, nesta quarta-feira. Artilheiro por quatro temporadas no Campeonato Português, Jardel marcou 130 gols em 125 partidas disputadas.