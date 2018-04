Galdezani é apresentado no Atlético-MG e promete raça para ser titular

Anunciado oficialmente na última terça-feira como reforço do Atlético Mineiro, o meia Matheus Galdezani foi apresentado nesta sexta no clube alvinegro. Nas suas primeiras palavras na sua apresentação, o ex-jogador do Coritiba destacou que é um jogador raçudo e prometeu honrar a camisa atleticana.

+ Dois meses após saída do Atlético-MG, Oswaldo assume time japonês

"Primeiramente, estou muito feliz de poder vestir a camisa do Atlético. Da minha parte, nunca faltou dedicação e raça. Sempre, onde passei, as pessoas gostavam de mim por causa disso e, aqui, não vai ser diferente. Raça e dedicação não vão faltar e podem ter certeza que vou fazer muito por essa camisa", disse o meia.

Matheus Galdezani chega por empréstimo e ficará no Atlético-MG até o final deste ano. Apesar de geralmente atuar como segundo volante, o jogador se colocou à disposição para atuar em outras funções.

"Sempre joguei de segundo volante, mas, se precisar, estou à disposição para o que o professor optar. Sei da qualidade de cada um aqui, mas vim para brigar pelo meu espaço, com todo respeito aos companheiros", afirmou o jogador que teve disputar posição com Elias, Gustavo Blanco, Cazares, entre outros.

Titular em boa parte do Coritiba na campanha do vice do Campeonato Paranaense, Matheus Galdezani teve o seu nome publicado no BID da CBF na última terça-feira, quando foi contratado. Resta saber se já será relacionado pelo técnico Thiago Larghi para o duelo contra o Vitória, neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte.