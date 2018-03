Galeano se apresenta ao time do Bahia O Bahia apresentou nesta terça-feira o seu grande reforço para a temporada 2004. É o volante Galeano, que jogou 13 anos no Palmeiras e estava no futebol turco. ?O objetivo maior é voltar à Série A do Brasileiro?, avisou o jogador de 31 anos. Galeano chega para ser o líder do Bahia na disputa da segunda divisão do Brasileiro, depois do rebaixamento no ano passado. ?Já tive experiência na Série B, quando fui campeão com o Juventude (em 1994)?, lembrou o volante. A presença de Galeano no futebol baiano fará reviver uma grande rivalidade dos anos 90, entre Palmeiras e Corinthians. Afinal, o Vitória tem em seu elenco os ex-corintianos Vampeta e Edílson. ?São meus amigos, mas sempre teve uma rivalidade muito grande em São Paulo e que agora chega ao Ba-Vi. E quem ganha com isso é o torcedor, porque vai motivar ainda mais o Campeonato Baiano?, disse o ex-jogador palmeirense.