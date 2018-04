Galeano se machuca e Palmeiras vence O Palmeiras venceu hoje o União São João de Araras por 2 a 0 (gols de Neto e Juninho), em Jacutinga. O goleiro Marcos e o volante Taddei, machucados, não jogaram. Galeano torceu o tornozelo e virou outro problema do técnico Vanderlei Luxemburgo para a estréia no Rio-São Paulo contra o Flamengo, domingo. Durante o amistoso, Luxemburgo só não trocou o goleiro. O Palmeiras jogou com Gilvan; Arce (Daniel), Alexandre (Thiago Matias), Galeano (Paulo Assunção) e Adalto (Misso); Fernando (Neto), Jeovânio (Fernandes), Magrão (Leonardo) e Lopes (Juliano); Muñoz (Juninho) e Itamar (Adriano).