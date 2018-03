Galeano treina e espera por antigos rivais Com a missão de organizar o Bahia dentro de campo, o volante Galeano já treinou nesta quarta-feira em seu novo clube e prometeu exercer a mesma liderança positiva da época do seu antigo clube, Palmeiras, para ajudar o time baiano a voltar à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. O jogador estava atuando no futebol turco e sua última partida foi em dezembro. Apesar do longo tempo parado, Galeano acredita que em uma semana de treinamentos vai começar a recuperar sua forma física. Galeano é o 11º reforço contratado pela direção do Bahia, que decidiu renovar completamente o time após o fracasso da temporada passada. Essa grande quantidade de novatos pode prejudicar o entrosamento. "Será difícil um resultado imediato, a torcida vai precisar ter um pouco de paciência", avisou Galeano, entusiasmado com a possibilidade de reviver na Bahia os duelos com o volante Vampeta e o atacante Edilson, hoje no Vitória.