Galeano treina no Flamengo de Guarulhos Esperando acertar com Coritiba ou Vitória-BA, o volante Galeano, ex-Palmeiras, começou nesta terça-feira a treinar com o elenco profissional do Flamengo, de Guarulhos. O jogador, que retornou recentemente do futebol turco, terá uma passagem rápida pelo clube, já que pretende apenas manter a forma e, logo, acertar sua transferência. "Será uma passagem rápida do Galeano, mas importante para o Flamengo. Ele é um jogador experiente e poderá passar muitos ensinamentos aos nossos jogadores", disse o técnico Pardal, amigo pessoal do jogador. O Flamengo está se preparando para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2, que começa no próximo dia 25 de janeiro. A estréia será diante do Bragantino, no Estádio Antônio Soares Oliveira, em Guarulhos.