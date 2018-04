Galhardo e Jorbison já treinam com grupo do Flamengo Promessas das categorias de base do Flamengo, os laterais Rafael Galhardo e Jorbison já estão em Porto Feliz, onde a equipe realiza a sua pré-temporada. Os dois jogadores estavam defendendo a seleção sub-19 em um torneio amistoso e agora lutam por um espaço na equipe comandada por Andrade.