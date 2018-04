Galhardo reforça o Santos no sábado na semifinal contra o Mogi Mirim

SANTOS - O treino que o elenco do Santos realizou na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé, contou com algumas novidades. Uma delas foi o retorno do lateral-direito Rafael Galhardo, que retomou as suas atividades no clube depois de ter viajado ao Rio, há uma semana, por causa da morte do seu irmão em um acidente de carro.

Por causa do problema, Galhardo acabou não enfrentando o Palmeiras no clássico do último sábado, na Vila Belmiro, onde o Santos se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Agora, porém, o seu retorno ao time titular no duelo deste sábado, contra o Mogi Mirim, fora de casa, parece inevitável, pois o volante Alan Santos, improvisado na lateral direita diante do Palmeiras, foi confirmado nesta terça como desfalque para o confronto do final de semana, que valerá uma vaga na final do Paulistão.

Um exame de ressonância magnética diagnosticou uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda de Alan Santos, que acabou sendo substituído no segundo tempo da partida diante do Palmeiras. Assim, Muricy Ramalho deverá confirmar Galhardo como titular da lateral direita no jogo deste sábado.

Outra novidade no treinamento realizado na manhã desta terça foi a presença do lateral-direito Bruno Peres, que se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O jogador, porém, ainda está em fase de transição entre deixar o departamento médico e aprimorar a parte física. Nesta terça, ele apenas correu no gramado do CT Rei Pelé.

Já o goleiro Rafael seguiu nesta terça o seu processo de recuperação de uma pancada sofrida na coxa direita no jogo diante do Palmeiras, enquanto Neymar manteve a sua programação de fisioterapia por causa de dores na coxa esquerda. O atacante acusou o problema após o amistoso que a seleção brasileira fez contra o Chile, na última quarta-feira, no Mineirão, e não jogou em condições ideais contra o Palmeiras no sábado. E, nesta semana, será afastado dos treinamentos por precaução e para entrar em campo plenamente recuperado diante do Mogi Mirim.