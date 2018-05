Galiotte promete recorrer à Fifa e ataca TJD: 'Não tem interesse em julgar'

O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, atacou nesta sexta-feira a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) de negar o pedido para anular a final do Campeonato Paulista. Em entrevista ao canal Fox Sports, o dirigente questionou a postura do tribunal e prometeu levar o caso até a Fifa para provar que houve interferência externa durante o jogo.

Nesta semana Galiotte foi denunciado por ofender o árbitro da final, Marcelo Aparecido de Souza, durante entrevista após o jogo, em que estava irritado e chamou o torneio de "Paulistinha". No contato com a emissora, Galiotte reiterou a opinião. "Falei Paulistinha e mantenho a minha posição. Aquilo que ocorreu naquele jogou perdeu a credibilidade. As pessoas não têm interesse em julgar", afirmou.

O TJD recusou o pedido de anulação do jogo por entender que o Palmeiras não cumpriu o prazo para reclamar da final. "A forma com que o TJD vem atuando nesse caso é muito curiosa. O tribunal não denunciou interferência externa. Não denunciou, mesmo com os vários fatos que provamos com vídeos, fotos, e encerraram o inquérito com 7 dias, com várias evidências e contradições", disse.

Galiotte afirmou que não irá ao seu julgamento na próxima segunda-feira, quando poderá ser suspenso por até seis meses por desrespeitar o árbitro. "Não irei à sessão do julgamento. A forma com que o tribunal tem atuado é com total forma de interesse de apurar a verdade, não merece a minha presença no tribunal", comentou o dirigente do Palmeiras.

O presidente prometeu brigar até as últimas instâncias para provar a interferência externa. "O caso é claro, evidente, tem muitas provas, evidências. É só existir boa vontade, sim. Se for o caso, o Palmeiras pode sim ir até à Fifa”, afirmou Galiotte.