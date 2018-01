Galletti mostra a confiança da Argentina O atacante Luciano Galletti deu uma mostra nesta segunda-feira da confiança da Argentina para o jogo de quarta contra a seleção brasileira, em Frankfurt, na final da Copa das Confederações. "Somos melhores, mas temos que demonstrar isso. Durante a partida será visto como sentimos, mas por vontade e força não duvidamos que vamos ganhar do Brasil", disse o jogador. Galletti não é titular do time do técnico Jose Pekerman, mas tem boas chances de começar jogando a final contra o Brasil - Saviola está suspenso. "Acho que posso jogar, mas isso será decidido pelo treinador. O desfalque de Saviola é importante para nós, porque é um jogador que se movimenta muito bem, mas temos jogadores que podem substitui-lo. Temos também o Carlitos (Tevez) e o Chelo (Delgado)", afirmou o atacante de 25 anos, que joga no Zaragoza, da Espanha. Segundo Galletti, a Argentina deve ter como exemplo o jogo em que venceu o Brasil por 3 a 1, no começo do mês, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa. "Esperemos aconteça um primeiro tempo como da vez anterior?, lembrou o jogador - os argentinos marcaram seus 3 gols nos primeiros 45 minutos daquela partida. ?Estamos ansiosos pela partida e, logicamente, com vontade de poder levantar o troféu."