Galli é o novo técnico do Botafogo-SP A diretoria do Botafogo anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico José Galli Neto para o returno do Campeonato Paulista da Série A1. Ele substitui Nicanor de Carvalho Junior, demitido na semana passada. Galli estava no Flamengo, de Guarulhos, e deixou o time na quarta posição da Série A2 do Paulista. A mudança partiu do próprio treinador, que viu no time de Ribeirão Preto uma possibilidade de crescimento em sua carreira. A decisão, entretanto, acabou pegando o presidente do Flamengo, Ricardo Beires, de surpresa. Para ele, a decisão do treinador foi errada, uma vez que o Flamengo planejava um trabalho a longo prazo. Para a vaga, o Flamengo busca uma nova opção o mais rápido possível. Paulo Roberto, Válter Ferreira, Carlos Rabello e Estevam Soares são nomes que interessam ao time de Guarulhos. Além do Flamengo, mais dois times trocaram de treinador no Campeonato Paulista da Série A2. No Bandeirante, o técnico Selmo Martins preferiu voltar à função de auxiliar-técnico. Para seu lugar, a diretoria do BEC "roubou" Souzinha do rival Araçatuba, que também busca um nome para assumir o clube, último colocado da Série A2. Na A3, a Ferroviária, de Araraquara, demitiu Zé Humberto e contratou José Fernando Polozzi, ex- União Agrícola Barbarense, vice-campeão da Copa do Interior, em 2001.