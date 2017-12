Galliquio acha que não fez pênalti Os peruanos mostravam-se aborrecidos pelo empate em casa, mas faziam sempre uma ressalva sobre o adversário. "Empatamos com o Brasil, que é campeão do mundo. O Brasil vai roubar muitos pontos em jogos fora de casa. Venceu a Colômbia e nós empatamos", diz Jorge Soto, antes de se lamentar. "Nós jogamos melhor. Tivemos o domínio no segundo tempo e pudemos fazer gols, mas erramos. Poderíamos sair com três pontos, isso é verdade, mas já estou pensando no Equador, nosso próximo adversário." Galliquio parecia sincero ao dizer que não sabia se havia feito aquele pênalti tão evidente em Rivaldo. "Gostaria de ver uma vez mais. Eu toquei nele, mas não sei se foi pênalti. Nessas horas, é difícil alguém apitar contra o Brasil." Ele fazia questão de dizer que o Peru não teve medo do Brasil. "Jogamos de igual para igual com os melhores do mundo. Nosso time está muito forte, mentalmente. Todos sabem que erraram nas últimas Eliminatórias e que agora é hora de recuperar-se e de dar uma alegria para a torcida que lotou o estádio. Acho que vamos chegar longe nas Eliminatórias, apesar de não termos conseguido os tres pontos nesse jogo contra o Brasil." Ibanez mostrou-se muito feliz ao saber que Parreira o havia considerado o melhor jogador em campo. "Um elogio vindo do treinador da Seleção Brasileira sempre é bom. Apesar disso, eu acho que a gente poderia ter vencido essa partida. Faltou um pouco de sorte. Se acertássemos um chute a mais, ficaríamos com os tres pontos." E, se ele não tivesse jogado tão bem, não levariam ponto algum."