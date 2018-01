Gallo admite trocar Mauro por Henao O técnico Gallo assumiu toda a responsabilidade pela escalação do Santos formada praticamente de reservas na partida contra o União São João. O jogo terminou empatado por 2 a 2 e determinou o fim das chances da equipe da Vila Belmiro ser campeã paulista, para frustração de muitos torcedores. "Sobre a opção na escalação, a responsabilidade foi exclusivamente minha", confirmou o treinador após o treino de hoje, em Atibaia. "O time que entrou em campo jogou para ganhar e tudo estava dando certo até aos 47 minutos do segundo tempo", lamentou. Os jogadores souberam da decisão do treinador na concentração, em Araras. Gallo não isentou o goleiro Mauro da responsabilidade pelo resultado. "Infelizmente foi uma falha individual que acabou atrapalhando o coletivo", disse o treinador. O jogador assumiu a culpa. "Infelizmente foram dois erros imperdoáveis. É coisa que acontece", avaliou Mauro. Gallo não escondeu que está avaliando a possibilidade de escalar Henao para o clássico contra o São Paulo. Segundo o treinador, o goleiro vem se destacando nos treinos. "Alguns jogadores conseguem se recuperar dentro de um momento ruim mas se isso não acontece é preciso uma mudança." O treinador santista disse que ainda não decidiu qual será o time que deverá enfrentar o São Paulo em Mogi Mirim. "Ainda vou definir. Vai depender do planejamento físico dos jogadores", disse o treinador. Entre os atletas, ninguém admitiu a frustração de jogar contra o São Paulo sem chances de lutar pelo título Paulista. "Temos de analisar todos os lados. O Santos perdeu muitos jogos contra times pequenos ao longo do campeonato e foi por isso que ficou de fora da disputa do campeonato", avaliou o volante Fabinho, que já está recuperado da cirurgia no joelho e participou dos treinos de hoje, que contaram com a presença do atacante Robinho e do meia Ricardinho. "O Santos priorizou a competição mais importante e a que temos mais chances de sermos campeões", complementou o volante Zé Elias, também recuperado de cirurgia no joelho e já reintegrado às atividades do time.