Gallo ainda não definiu o Santos O técnico Gallo manteve o hábito de não divulgar a escalação, mas terá de fazer novamente modificações na equipe para enfrentar o Botafogo, às 18h10, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Bóvio segue contundido, Paulo César, Fabinho e Basílio voltaram ao departamento médico e Giovanni demonstra grande cansaço. Em compensação, ele poderá contar com Wendel e Zé Elias, que voltam de suspensão. O Santos perdeu na quinta-feira a oportunidade de assumir a vice-liderança e ficar a apenas um ponto do líder Corinthians. Gallo lamentou o gol contra de Ávalos no último minuto mas mandou os jogadores esquecerem essa partida. "Já passou", finalizou. Gallo considera o jogo contra o Botafogo mais uma decisão. "Dentro e fora de casa, o Santos só joga para vencer." E se defendeu das críticas que vem recebendo. "Estamos tendo uma série de problemas, mas as pessoas não analisam. Só enxergam o resultado e isso às vezes irrita porque não se fala do que aconteceu, só do resultado." Analisando o desempenho dos times, Gallo acha importante ficar no bolo de líderes. "No momento adequado, quando a reformulação estiver pronta, encontraremos o equilíbrio para chegar ao título." Um dos fatores que tem prejudicado o Santos é a necessidade constante de alterar o time por causa de contusões, venda de jogadores e suspensões. "O Santos vive um momento de reformulação. Com isso e o problema de contusões, ainda não deu para entrosar bem a equipe." Neste sábado, o treinador perdeu mais um jogador: o atacante Frontini passou por cirurgia no pé esquerdo e ficará pelo menos 20 dias fora dos gramados. Nesta semana, a documentação do zagueiro Luiz Alberto e do volante Gavião deverá estar pronta. Gallo tem pressa também na aquisição de pelos menos dois jogadores de ponta, para minimizar as saídas de Léo, Deivid e Robinho. O treinador ainda guarda duas vagas na lista de inscrição da Copa Sul-Americana, que tem de ser registrada até segunda-feira.