Gallo ainda não definiu quem jogará O Santos ainda está indefinido para o jogo desta quarta-feira contra o Atlético-PR. Nesta segunda, o lateral-direito Paulo César voltou a treinar com o grupo em Atibaia, mas sua escalação não está garantida e ele será submetido, nesta terça, a novo teste para confirmar se jogará ou não. Já o lateral-esquerdo Kleber pode estrear, mas isso depende de seu registro na CBF. Se isso ocorrer até às 17 horas desta terça, Gallo vai lançar o jogador. Havia a expectativa de liberação de Elton, Ávalos e Diego, mas eles treinaram apenas fisicamente e deverão continuar encostados. Com esses problemas, Gallo espera a liberação de Paulo César e Kleber para decidir como irá escalar as laterais. Caso não possa contar com eles, vai colocar em campo Zé Leandro e Wendel, respectivamente. Gavião e Zé Elias serão os volantes, Bóvio jogará mais adiantado e armará as jogadas de ataque ao lado de Ricardinho. Giovanni e Geílson deverão ser os atacantes. O objetivo do técnico Gallo com essa intertemporada é nivelar fisicamente os jogadores, além de promover melhor entrosamento do grupo, que recebeu vários jogadores nos últimos meses e perdeu bastante de sua referência com a saída de Robinho, Léo e Deivid.