Gallo assina com o Inter e é o novo técnico do clube gaúcho Após a desclassificação do Sport na Copa do Brasil para o Ipatinga, o treinador Alexandre Gallo deixou o clube pernambucano e assinou com o Internacional. A notícia foi anunciada pelo site oficial do site do clube gaúcho. "O Gallo é um profissional competente, tem idéias modernas sobre futebol e sempre foi um líder por onde passou, tanto como jogador quanto como treinador", afirmou o vice-presidente de futebol do Inter, Giovanni Luigi, segundo o site do inter. O novo técnico colorado será apresentado no próximo sábado no Inter e começa a trabalhar no clube já na segunda-feira, quanto a equipe deverá sair de Porto Alegre para iniciar os trabalhos antes do Campeonato Brasileiro. Gallo, de 39 anos, chega ao clube gaúcho na temporada em que conquistou seu primeiro título de sua carreira como técnico. Foi campeão pernambucano pelo Sport. Antes do clube pernambucano, ele comandou o Vila Nova-MG (2003/2004), Portuguesa (2005), Santos (2005), e FC Tokyo (2006). Curiosamente, ele também tem uma curta passagem pelo maior rival do Inter, o Grêmio, quando foi auxiliar de Dario Pereira, em 2003. Como jogador, Gallo foi revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto e teve passagens por Vitória, Santos, Portuguesa, Guarani, São Paulo, Botafogo-RJ, Atlético-MG e Corinthians. O vice-presidente de futebol do Internacional, Giovanni Luigi, disse que o clube vai acelerar o processo de organização de uma pré-temporada na serra gaúcha, visando o campeonato brasileiro. "Ele [Gallo] terá 20 dias para conhecer bem o grupo e começar a implantar suas idéias. Tenho certeza de que o Inter fará uma grande campanha e vai brigar pelo título nacional", concluiu.