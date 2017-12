Gallo chama Nelsinho de covarde Troca de farpas e acusações entre dois treinadores mobilizam o futebol paulista nesta semana. Depois de ouvir críticas do experiente técnico Nelsinho Baptista, na noite de domingo, Alexandre Gallo, seu antecessor no comando santista, respondeu com críticas pesadas, sem medir palavras. Em entrevista à Agência Estado, Gallo o chamou de ?covarde, incompetente e desequilibrado?, em bate-boca poucas vezes visto entre treinadores de futebol. Gallo revoltou-se ao ver, pela televisão, o colega de profissão atacá-lo inesperadamente, após a derrota do Santos para o Internacional por 4 a 0, no Estádio Anacleto Campanella. Nelsinho afirmou que a equipe vai mal porque ?quem passou pelo clube deixou um trabalho horrível?, referindo-se claramente a Gallo. ?Estou tentando consertar o que fizeram de errado?, chegou a dizer o técnico santista. Gallo, demitido pelo presidente Marcelo Teixeira após derrota para o Fluminense por 4 a 3, em setembro, disse ter considerado ?lamentável o comportamento? do atual treinador santista. ?Ele foi extremamente covarde ao não assumir a responsabilidade pelas derrotas?, disparou. ?Essa é a arma dos incompetentes?, prosseguiu. ?Ele é uma pessoa totalmente desequilibrada, não conseguiu manter o trabalho que eu vinha fazendo e, por isso, está atirando para todos os lados.? As declarações de Nelsinho causaram estranheza no meio do futebol. Gallo, afinal, fez bom trabalho na Vila Belmiro, como mostram os números. Com o treinador, o Santos somou 44 pontos em 27 rodadas do Campeonato Brasileiro ? aproveitamento de 54%. Quando deixou o clube, o time estava apenas 4 pontos atrás do líder. Nelsinho assumiu o cargo e dirigiu a equipe em 11 partidas, com 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, aproveitamento bem pior (33%). O Santos, hoje, tem 22 pontos a menos que o primeiro colocado, o Corinthians, e se vê totalmente fora da briga por vaga na Libertadores de 2006. É verdade que Gallo contou com Robinho e Léo em alguns jogos, mas os dois ficaram fora em várias partidas por causa da seleção brasileira e foram negociados no meio da temporada. Em muitas ocasiões, o técnico contou com elenco parecido ao que vem utilizando Nelsinho. ?O elenco é bom, tenho confiança nesses jogadores, chegamos a liderar o campeonato e sempre nos mantivemos entre os primeiros?, comentou. ?O cara (Nelsinho) já está há 11 jogos no comando do time, não pode ficar culpando o grupo ou a mim?, complementou. ?Suas declarações só prejudicam o time.? Os dirigentes decidiram manter Nelsinho no clube, mesmo após duas goleadas sofridas nas últimas duas rodadas ? para o Inter por 4 a 0 e diante do Corinthians por 7 a 1. Sua situação, no entanto, é cada vez mais complicada. E os jogadores não vêm gostando nada de suas atitudes. Às vésperas do clássico com o Corinthians, há 10 dias, ele dispensou quatro atletas e irritou boa parte do grupo. Gallo ficou parado desde que deixou a Vila Belmiro e agora acertou transferência para o futebol japonês ? viaja no sábado para Tóquio ?, curiosamente de onde Nelsinho saiu antes de assinar contrato com o Santos. Os dois, por sinal, já trabalharam juntos. Gallo, ainda como jogador, foi treinado por Nelsinho no São Paulo em 1998. ?Fomos campeões paulistas, eu já o conhecia bem...Só posso falar que o conheço bem, nada mais.?