Gallo cobra resultados dos atacantes Geílson e Diego vão formar a dupla de ataque do Santos no jogo de domingo, contra o Atlético-MG, no Mineirão. Mas o técnico Gallo já avisou que eles não têm muito tempo para mostrar serviço. Afinal, o clube ainda luta para contratar um reforço e Basílio e Frontini estão de olho na vaga de titular. "Quem se sentir atrapalhado de jogar numa posição e saber que pode chegar outro jogador para a mesma função e se sentir mal, incomodado, é frouxo e não pode jogar no Santos", avisou Gallo, esperando uma resposta em campo dos atacantes do elenco. "Jogador tem de ter personalidade de saber que tem de se cuidar, tomar conta de sua posição e não temer a vinda de outro jogador em qualquer situação que seja. O jogador tem que ser forte e ter personalidade para jogar no Santos." Contra o Atlético-MG, o Santos vai manter a rotina dos últimos jogos: com quatro desfalques, o técnico Gallo será obrigado a mudar o time titular. Assim, o lateral-direito Paulo César vai jogar no lado esquerdo e Zé Leandro entra em sua vaga. E no meio, Zé Elias e Elton serão os volantes, com Bóvio atuando mais avançado, ao lado de Ricardinho. Isso tudo porque três jogadores estão suspensos - Kléber, Wendel e Ávalos - e o meia-atacante Giovanni sofreu contusão. Sobre o fato de o Atlético ter conseguido a absolvição no STJD e poder jogar com o apoio de sua torcida no Mineirão - o confronto estava previsto, anteriormente, para ser de portões fechados, no Independência -, Gallo mostrou-se preocupado. "Joguei dois anos lá e acredito que os torcedores do Atlético são os mais vibrantes do Brasil, cantam o tempo todo e empurram o time principalmente nos momentos difíceis como este que está vivendo", afirmou o treinador do Santos. De volta - Recuperado da cirurgia no pé, Frontini está treinando normalmente e busca um lugar no time principal. Ele acha que a disputa entre os atacantes "é sadia, independente de quem jogue". Para o atleta de 24 anos, que atuou este ano pelo Marília e pela Ponte Preta, "o ataque do Santos sempre vai ser cobrado e é normal que a torcida às vezes perca a paciência quando se perde muitos gols".