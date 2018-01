Gallo confirma Henao como titular Henao é o titular, garantiu o técnico Gallo. Ele escalou o goleiro colombiano depois de algumas falhas de Mauro e não tem dúvidas em mantê-lo no gol do Santos para o jogo desta quarta-feira contra o LDU, na Vila Belmiro, pela Libertadores. "O Mauro é um grande goleiro, mas não está um grande goleiro", disse o treinador do Santos, elogiando a fase do colombiano. "Este é o momento do Henao. Ele foi bem no clássico e deve continuar", explicou Gallo. A oportunidade animou o colombiano, que amargou a reserva desde que chegou à Vila Belmiro. Teve uma única chance contra o Bolívar, na altitude de 3.650 metros de La Paz, mas Oswaldo de Oliveira, então técnico do Santos, decidiu que Mauro seria mesmo o titular. Mas Henao não se ilude. "Uma seqüência de jogos é importante para qualquer jogador, mas aqui no Santos ninguém é titular", afirmou o goleiro. Por conta disso, ele sabe que precisa trabalhar bem para garantir a sua permanência no gol. O que Henao aprendeu desde que chegou ao Brasil é que não pode jogar tão avançado como fazia na Colômbia. "Estava acostumado a jogar mais adiantado pelo esquema das equipes anteriores, mas agora estou mais concentrado, preocupado com os chutes de fora da área. Por isso, jogo agora muito mais atrás para não ser surpreendido", contou.