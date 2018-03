Gallo conta com "curingas" no Santos O técnico Gallo quer tranqüilidade na hora de escalar a equipe, sem precisar recorrer a improvisações. Assim, pediu a contratação de dois jogadores que jogam como laterais, volantes e meias. Wendel, que chegou esta semana, executa o trabalho pelo lado esquerdo, enquanto Elton fica na direita. ?Eu prefiro jogar como segundo volante?, disse Elton, informando que vinha jogando assim no Grêmio. ?Mas jogava também como meia e lateral e quando me pedem para fazer uma função diferente, não tem problema pois estou atuando assim há bastante tempo?. Wendel não esquece a boa campanha que fez no Cruzeiro em 2003, quando o time era dirigido por Vanderlei Luxemburgo e foi campeão brasileiro. ?Sempre que o professor precisou, pude servi-lo porque jogo como volante, mas sei também jogar mais atrás e mais à frente?. Em comum, os dois jogadores têm também a disponibilidade de ajudar o time. ?Não importa a posição, vou lutar por uma vaga e para ajudar a equipe a conquistar os títulos que está disputando?, disse Wendel, que tem 23 anos e passou pelo Caxias, Cruzeiro e Nacional da Ilha da Madeira antes de chegar à Vila Belmiro, onde ficará até o final de 2006. Elton, de 21 anos, tem um plano bem definido para sua carreira. ?Pretendo fazer um grande campeonato para me firmar no Santos e quero também chegar à seleção principal. Já participei de seleções de base e acho que jogando no Santos, uma das maiores equipes do mundo, isso facilita bastante?. O atleta sabe que não é fácil conquistar a posição de titular num time como o Santos. ?Equipe grande é assim mesmo, sempre tem grandes jogadores e todos têm de trabalhar e fazer o melhor dentro de campo?. Como o Santos disputa simultaneamente o Brasileiro e a Libertadores, Elton entende que as chances de jogar são maiores. ?Essas competições ficam muito pesadas para o jogador e, por isso, o Santos tem de ter um grupo grande de atletas de qualidade para enfrentar bem todas as dificuldades que normalmente surgem, como contusões e suspensões?.