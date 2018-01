Gallo conta com Giovanni e Wendel O técnico Gallo tem acompanhado atentamente o desempenho de Giovanni nos treinos, analisou os testes e está satisfeito com o que vê. "Ele está numa boa condição física, bem próxima dos demais atletas e até nos surpreendeu", disse o treinador, que pretende escalar o atleta na partida de domingo contra o Fluminense. Também o polivalente Wendel deve estrear, provavelmente no lugar de Léo, que servirá a seleção junto com Robinho. O que ainda não está definida é a função de Giovanni no time: ou vai atuar no ataque, no lugar de Robinho, ou jogará como meia avançado, como fazia na Grécia. Nesse caso, Basílio ou Fabiano jogarão ao lado de Deivid. "A condição física do Giovanni me deixou contente e ele está em condições de jogar domingo", disse Gallo, que foi o avalista da contratação do jogador. Dificilmente, porém, ele irá escalar três atacantes para atuar em suas posições de origem. "Às vezes, quando faço alguma modificação com o Basílio ou o Fabiano, sempre recuo o Deivid para armar". Dessa forma, se três jogadores do ataque forem escalados, um deles jogará na meia e, assim, o mais recente contratado pode disputar a vaga em duas posições. "Desse jeito, pode até acontecer", comentou o treinador. Wendel também deverá jogar. Ele chegou antes de Giovanni na Vila Belmiro e, por problema com a documentação, não pode ser inscrito na Libertadores para o jogo de quarta-feira passada contra o Atlético Paranaense. "Até pela necessidade em função da saída de Léo, ele deve jogar", disse Gallo. Nesta quarta-feira, o time treina à tarde na Vila Belmiro e Gallo já avisou que a imprensa não terá acesso à primeira parte, em que pretende definir o posicionamento de todos. O mistério sobre a escalação deve ser mantido até o dia do jogo. Além disso, o time poderá ter a volta do lateral-direito Paulo César. E Ricardinho volta aos treinos na quinta-feira, pois havia sido convocado somente para as duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.