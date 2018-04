Gallo corta contundidos Dória e Danilo da seleção olímpica

A CBF anunciou nesta quarta-feira que o técnico Alexandre Gallo precisou fazer duas alterações no grupo de jogadores da seleção brasileira olímpica, que foram convocados para a disputa de dois amistosos em março. Por causa de lesões, o treinador cortou o zagueiro Dória, atualmente no São Paulo, e o volante Danilo, do português Braga.

Sem os dois defensores, Gallo convocou nesta quarta o zagueiro Gustavo Henrique, e o volante Filipe Augusto, do espanhol Valencia, que vão se apresentar ao treinador para os amistosos da seleção olímpica com Paraguai e México, que serão disputados no Brasil.

Dória sofreu contusão no tornozelo esquerdo há duas semanas e ficou de fora das últimas três partidas do São Paulo. O zagueiro, inclusive, foi titular da seleção olímpica na maioria dos últimos jogos da equipe, mas agora acabou sendo cortado por causa da lesão. O seu substituto, Gustavo Henrique, foi convocado pela primeira vez por Gallo.

Já Danilo foi cortado após pedido do Braga, que alegou uma lesão muscular para não ceder o volante para a seleção olímpica. Filipe Augusto, que foi chamado por Gallo, já havia sido lembrado pelo treinador em outra oportunidade, para a disputa do Torneio Internacional de Wuhan, na China, em novembro de 2014.

Gustavo Henrique e Filipe Augusto, assim como os outros jogadores convocados por Gallo, vão se apresentar na próxima segunda-feira. A seleção olímpica do Brasil vai enfrentar o Paraguai em 27 de março, em Vitória, e o México no dia 29, em São Luís.