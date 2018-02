Gallo define o time titular da Lusa O técnico Gallo terá um time que é a sua cara no jogo de domingo, contra o Marília, no Canindé, às 16 horas. Dos 11 jogadores escalados, seis chegaram ao clube juntamente com o treinador, que assumiu o comando da Portuguesa no dia 13 de fevereiro: o lateral Neném, os zagueiros Altair e Pereira, o volante Rodrigo Pontes e os atacantes Washington (veio do Americano, de Campos) e Oliveira, revelado pelo São Paulo, juntamente com Kaká e Júlio Baptista. Além desses, Gallo trouxe Luisinho, do Santos, e lançou os garotos Rai (que pode atuar contra o Marília), Jonas e Celsinho, das categorias de base. Dos jogadores trazidos por Zé Teodoro, o técnico anterior, está escalado o volante Almir. O meia Wilton Goiano, que veio com Zé Teodoro, está se recuperando de uma luxação no ombro esquerdo. É bem provável que jogue. Caso isso não aconteça, será substituído por Jonas. Cléber, artilheiro do time, com quatro gols, também foi trazido por Zé Teodoro. Ele se recupera de uma distensão muscular e deve jogar. Caso isso ocorra, Rodrigo Pontes deixará a meia para atuar como volante. Aí, Rai vai para o banco de reservas. O time se completa com o goleiro Gléguer e o lateral-esquerdo Leonardo, que já faziam parte do elenco antes da chegada de Zé Teodoro. Com seus indicados em campo, Gallo precisa melhorar o rendimento da Portuguesa para escapar do rebaixamento. Por enquanto, o clube tem apenas sete pontos em dez rodadas. É o penúltimo colocado, juntamente com a Ponte Preta, que tem um saldo de gols menos ruim. O lanterna, com seis pontos, é o Atlético Sorocaba. Caem quatro clubes. Com Zé Teodoro, foram seis jogos. A Portuguesa perdeu quatro e empatou dois. Com Gallo, houve uma melhora, ainda insuficiente - em quatro jogos, uma vitória, uma derrota e dois empates.