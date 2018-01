Gallo diz que o bom do Corinthians é Jô O Santos é só mistério. O técnico Alexandre Gallo poupou os titulares mais importantes no treino desta sexta-feira à tarde e se recusou até a falar sobre as suas dúvidas para escalar o time que vai enfrentar o Corinthians, domingo, às 16h, na Vila Belmiro, preferindo analisar os jogadores do adversário, dizendo que Jô é melhor do que os galácticos. "O Corinthians tem um ataque muito bom, com dois grandes jogadores. Jô é de grande valia, um jogador diferenciado. Bom por cima e por baixo". Sobre Tevez e Roger, o Gallo disse que são dois jogadores técnicos e que atravessam um bom momento. Como parte de sua estratégia para confundir o adversário, Gallo tirou Giovanni, Ricardinho, Bóvio e Paulo César do coletivo de hoje à tarde, no Centro de Treinamentos Rei Pelé e escalou o time titular com inúmeras modificações. A explicação do treinador é que Giovanni não teve nenhuma atividade hoje porque se desgastou bastante na quarta-feira, enquanto os demais fizeram reforço muscular em aparelhos. Elton entrou na lateral-esquerda e tem chance de ser titular domingo porque Wendel foi mal na posição diante da Ponte. Léo Lima treinou no meio-de-campo e repetiu o fraco desempenho que teve no coletivo da terça-feira. Mesmo assim, Gallo não descartou a sua escalação, embora reconheça que ele está mal condicionado. O ataque foi formado por Frontini e Luciano Henrique, que tiveram atuação razoável. Dos dois, apenas Frontini, que entrou bem no segundo tempo da partida com a Ponte Preta, deve ser confirmado como titular, provavelmente ao lado de Diego. Embora, na coletiva de imprensa, Gallo tenha insinuado até que Basílio - não jogou contra a Ponte Preta porque se queixa de um problema no púbis e nem treinou hoje -, tem chance de aparecer na equipe. A grande surpresa que o técnico pode apresentar no clássico é a escalação de três zagueiros para poder soltar os dois laterais e dar liberdade para Geovanni ir mais à frente. O técnico concorda que o meio-de-campo santista tem qualidade, mas vem sendo prejudicado pela fragilidade dos atacantes que sucederam Robinho e Deivid e se movimentam pouco. "O problema é que temos apenas quatro zagueiros. Para esse jogo, um deles, Halisson, cumprirá suspensão, e Altair, que tem qualidades, sentiu o peso da camisa na mudança de clube e está sendo preservado, jogando no Santos B. Mas a idéia de usar três zagueiros não é má", admitiu o técnico, que também pode escalar mais um volante ou manter Bóvio mais recuado para melhorar a marcação na entrada da área. Sobre os comentários, que partem da Vila Belmiro, de que o jogo de domingo será ou seu último como técnico do Santos, Gallo não demonstra preocupação. "Não me apego a emprego, apenas amo o que faço. Quando escolhi seguir a profissão, sabia bem o que iria enfrentar. Deixo isso para os dirigentes", concluiu.