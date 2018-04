Gallo é demitido pela CBF e Dunga será o técnico nas Olimpíadas

Alexandre Gallo não é mais o técnico da seleção brasileira sub-20, nem da sub-23. Dunga será o técnico do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, e Rogério Micalle, que comandava o Atlético Mineiro desde 2009, vai comandar a seleção sub-20. As mudanças na comissão técnica das categorias de base da seleção foram confirmadas na noite desta sexta-feira no site oficial da CBF.

O comunicado é sucinto. "Em acordo realizado com a comissão técnica da Seleção Brasileira, Alexandre Gallo deixa as funções de treinador das seleções sub-20 e olímpica após 27 meses de trabalho na Confederação Brasileira de Futebol", disse trecho da nota. Em seguida, confirma Dunga como técnico da seleção olímpica. "Assume a Seleção Sub-20 o técnico Mario Rogério Reis Micalle, e a Seleção Olímpica será comandada pelo técnico Dunga até as Olimpíadas de 2016".

A mudança é parecida com a realizada em 2012, quando Ney Franco foi demitido e Mano Menezes, técnico da equipe principal à época, assumiu o time que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Londres.

Como técnico e coordenador das seleções de base, Alexandre Gallo comandou o time sub-17 em 2013, mas foi eliminado pelo México nas quartas de final. Sua conquista mais importante foi o bicampeonato do Torneio de Toulon (sub-21) nos anos de 2013 e 2014. Em 2015, comandou o time sub-20, quarto colocado no Campeonato Sul-Americano, campanha que foi criticada pelo então presidente da CBF, José Maria Marin.

Rogério Micale terá o seu primeiro desafio ainda neste mês. Ele terá 20 dias para preparar a equipe sub-20 para o Mundial da Nova Zelândia, a partir do dia 30.