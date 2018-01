Gallo é o novo técnico da Portuguesa O ex-volante Gallo, que vinha trabalhando como auxiliar-técnico no Santos, é o novo treinador da Portuguesa. Ele foi contratado nesta quinta-feira, para o lugar de Zé Teodoro, demitido horas antes com toda a sua comissão técnica em função da péssima campanha da equipe no Paulista (é a penúltima colocada). Gallo, que como jogador atuou em vários clubes, inclusive na própria Portuguesa, será apresentado hoje, às 10 horas. Ele era auxiliar de Vanderlei Luxemburgo no Santos até o final do ano passado.