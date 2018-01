Gallo é procurado, mas recusa convite do Corinthians O Corinthians queria contratar o técnico e ex-volante Gallo, atualmente no Sport Recife, mas ele recusou na tarde desta quarta-feira a possibilidade de assumir o time alvinegro, mesmo tendo recebido uma oferta salarial considerada irrecusável (cerca de R$ 150 mil mensais) se comparada com o que recebe em Pernambuco e para sua atual situação no mercado do futebol brasileiro. Com 39 anos, Gallo foi oferecido aos dirigentes corintianos na noite da última terça e foi procurado pelos dirigentes nesta quarta. O motivo de sua recusa é a importância que dá ao projeto no Sport, além da pressão dos dirigentes locais para permanecer, onde acabou de ser campeão estadual e está invicto, o que simbolicamente torna o título mais importante. "Não fui procurado pelo Corinthians. O que digo é que pretendo seguir aqui no Sport e tenho um projeto a longo prazo", disse o técnico em entrevista ao programa Bate-Bola, da ESPN Brasil, adotando a cautela em seu discurso publicamente. ?Ele recebeu uma proposta do Corinthians para ganhar três vezes o que recebe aqui. A quantia era praticamente irrecusável, mas ele resolveu continuar no Sport. Estamos satisfeitos porque demos todas as condições de trabalho a ele. Aqui está tudo certinho?, disse o diretor de futebol Homero Lacerda em entrevista ao jornal Folha de Pernambuco. Mesmo com esta recusa, os dirigente pernambucanos ainda consideram a hipótese dele trocar de time, assim como os diretores corintianos podem voltar a procurá-lo. Assim, o Corinthians continua a buscar oficialmente no mercado um técnico para dirigir seu time principal. Até o momento, as opções cogitadas eram de nomes experientes, como Abel Braga (no Internacional), Carlos Alberto Parreira (na seleção da África do Sul), Nelsinho Baptista (na Ponte Preta), Paulo Autuori (no Cruzeiro) e até Zico (atualmente no Fenerbahçe, da Turquia). Mas, com Gallo, a diretoria do time demonstra estar à procura de um técnico com perfil diferente do esperado: jovem, com potencial e mais barato. Só como exemplo, com Emerson Leão (demitido na manhã de terça), o clube gastava cerca de R$ 500 mil mensais. E ainda pagou cerca de R$ 1 milhão de multa para demiti-lo. Interinamente, quem vai dirigir o Corinthians no sábado, contra o América, pelo Campeonato Paulista, é Zé Augusto, técnico do time juvenil. Ele já comandou o treino desta quarta. Atualizado às 20h45, para acréscimo de informação