Gallo espera Robinho para treino Apesar da decisão de Robinho de não mais jogar pelo Santos, o técnico Alexandre Gallo continua apostando que terá o craque para a partida de domingo, contra o Goiás, em Goiânia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um comunicado oficial distribuído ontem, o clube reitera sua posição de não liberar o jogador para o Real Madrid e informa que espera sua reapresentação para o período da tarde. ?O Santos Futebol Clube espera que a reapresentação do atleta Robinho ocorra nesta terça-feira, às 16 horas, no treinamento agendado para a equipe profissional de futebol. Visando evitar especulações e polêmicas sobre a sua permanência no clube, o presidente Marcelo Teixeira reiteirou a posição do Santos de somente liberar o atleta após a realização da Copa do Mundo de 2006, uma vez que ele está incluído no planejamento da equipe para os próximos campeonatos?, diz o clube no comunicado. O presidente negou que tivesse prometido liberar o atleta ao final da Libertadores. O comunicado informa que Marcelo Teixeira ?reitera que tudo que prometeu a Robinho consta em seu contrato em vigência?. E faz um alerta. ?Com relação as seguidas ausências do atleta em seus compromissos no clube, a diretoria determinou o cumprimento do regimento disciplinar interno do clube?. No site oficial do clube, o dirigente diz que conhece o caratér de Robinho e acredita que ele esteja sendo mal orientado por pessoas que tenham interesses financeiros na conclusão da negociação. FIFA - A presidência do Santos ameaça recorrer à Fifa contra o Real Madrid. Sustenta que o clube espanhol estaria incitando o jogador a abandonar o clube.