Gallo faz as contas para livrar a Lusa O técnico Gallo, da Portuguesa, faz as contas para fugir do rebaixamento no Campeonato Paulista. Pelos seus cálculos, o clube precisa de cinco vitórias nos oito jogos que lhe restam para sair da incômoda vice-lanterna, com sete pontos e um saldo de dez gols negativos. Diante disso, uma vitória sobre o Palmeiras, domingo, no Palestra Itália, é essencial para começar a recuperação. Curiosamente, Gallo tem usado o exemplo do próprio adversário para motivar seus jogadores. "Ninguém apostava no Palmeiras contra o Santos, mas o time foi lá e ganhou o jogo", lembrou o treinador, que está utilizando a ?psicologia da zebra? para seus jogadores. O atacante Cléber, que volta ao time, aprendeu a lição: "O Santos estava em boa fase, mas acabou derrotado pelo Palmeiras. Temos de aprender com esses exemplos. Nós estamos em uma situação difícil, mas temos de reagir." Sobre sua contusão, o jogador garantiu que já foi superada: "Treinei normalmente e não senti nada na coxa direita. Estou à disposição do técnico." Nesta quinta-feira, a Lusa treinou apenas à tarde, no CT do Parque Ecológico. Gallo vem fazendo testes para definir a equipe. Para o jogo de domingo, não contará com Pereira e Rodrigo Pontes, suspensos. Silvio Criciúma e Alexandre devem ser os substitutos. Na partida de domingo, o goleiro Gléguer completará 75 jogos com a camisa da Portuguesa, marca que por si só não diz muita coisa, mas que torna o goleiro o atleta com o maior número de participações do atual elenco. É um sinal dos desmanches constantes que estão ocorrendo a cada insucesso.