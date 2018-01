Gallo fica e Santos busca três reforços O técnico Gallo teve uma reunião de três horas - das 11 às 14h - com o presidente Marcelo Teixeira, hoje, quando foram discutidos todos os aspectos da desclassificação do time na Copa Libertadores da América, as possibilidades do time começar a reagir no Campeonato Brasileiro e saiu com a certeza de que só perde o emprego se o time não conseguir pelo menos empatar com o Fortaleza, domingo, às 18h10, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. No encontro foram discutidos os nomes dos jogadores que vão ser mandados embora a partir da semana que vem e os reforços que deverão ser contratados para os lugares de Robinho, Léo e Deivid, que deverão deixar o clube nos próximos dias. "Tratamos de planejamento e sobre isso (sua demissão) não foi falado nada", disse Gallo na conferência de imprensa, após o treino de hoje à tarde, no Centro de Treinamentos Rei Pelé. O técnico também afirmou que o presidente repetiu que Robinho não irá para a Europa neste ano e que o clube está se esforçando para manter Deivid, que teve seu retorno ao Bordeaux pedido pelo novo técnico do time francês, o brasileiro Ricardo Gomes. O contrato de Deivid, que não poderá enfrentar o Fortaleza porque está suspenso, terminará no dia 30. "Ricardo pediu o retorno de Deivid, mas conversei com o jogador e ele quer continuar no Santos", disse Gallo. O clima entre os jogadores é de total desânimo. Tanto que apenas o zagueiro Ávalos não fugiu da imprensa hoje. Antes do treino, Gallo falou duro com o grupo e na entrevista voltou a demonstrar a sua disposição de fazer mudanças drásticas no elenco. "O jogador que veste a camisa do Santos, disputando o Campeonato Brasileiro, com o time em 5º lugar em apenas sete rodadas, e não se anima tem que ser mandado embora. Nossa posição é muito boa e quem não estiver nessa encaixe, não vai ficar no Santos." O primeiro a ir embora é o centroavante William, que viaja para Portugal domingo para fazer exames médicos no Boa Vista. Seu contrato com o Santos termina no dia 30 e seus direitos federativos estão presos a Euroesport, do empresário Juliano Bertolucci. Seu contrato com o time português será de uma temporada, com preferência para renovação por mais três. No treino de hoje, Gallo escalou o time titular com Mauro; Flávio, Altair, Ávalos e Wendel; Bóvio, Elton, Ricardinho e Giovanni; Basílio e Fabiano. Na segunda parte do coletivo, Danilo e Luciano Henrique substituíram Basílio e Fabiano. O time viajou para São Paulo hoje à noite e amanhã, às 10h, segue para Fortaleza, onde treinará à tarde.