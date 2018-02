Gallo fica no Santos até dezembro O Santos apresentou na manhã desta quarta-feira o técnico Gallo, que assume o lugar de Oswaldo de Oliveira, demitido na última segunda-feira. Ele assinou contrato válido até o final deste ano (31 de dezembro) e reforça que não será um ?técnico-tampão?. ?A expectativa é grande, é uma oportunidade ímpar, é um clube onde conheço todos?, afirmou, em entrevista ao Globo Esporte. O treinador está de volta ao time após pouco mais de um mês (saiu do Santos no dia 10 de fevereiro, quando foi para a Portuguesa). Sobre a saída repentina da Portuguesa, Gallo é prático em sua resposta. ?É lógico que essa troca acaba sendo traumática, mas sou profissional e vivo esse tipo de situação no futebol. Só troquei porque conheço bem o elenco aqui (do Santos)?, completou.