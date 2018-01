Gallo lamenta as falhas de Henao O técnico Gallo criticou o goleiro colombiano Henao, que falhou em dois gols na vitória do Atlético-PR sobre o Santos, por 3 a 2, nesta quarta-feira, em Curitiba, pela Libertadores. "Ele acabou falhando em lances decisivos", lamentou o treinador do time santista. Apesar das falhas, Gallo não quis adiantar se Henao irá perder a posição de titular do Santos. Enquanto isso, os jogadores do time paulista disseram ainda acreditar na classificação para as semifinais da Libertadores. "Temos condições de reverter", garantiu o volante Fabinho. "A chance ainda é grande e vamos trabalhar bastante." Do lado do Atlético, o clima era de festa. Mesmo porque, o time jogou com um a menos desde os 26 minutos do primeiro tempo - Alan Bahia foi expulso. "A vitória foi sensacional em decorrência da qualidade do adversário", afirmou o técnico Antonio Lopes. "No futebol tem de ter garra e eles (os jogadores do time paranaense) tiveram." A heróica vitória ainda deu confiança para o Atlético buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a lanterna, sem nenhum ponto ganho em 6 partidas disputadas. "Se tivermos a mesma pegada que mostramos hoje, temos condições de reverter nossa situação", avisou Marcão, capitão do time paranaense.