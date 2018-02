Gallo muda o ataque titular da Lusa A Portuguesa precisa vencer o Marília, domingo, no Canindé, na luta para fugir do rebaixamento no Campeonato Paulista. Por isso, o técnico Gallo faz experiências para buscar uma ataque mais efetivo. Em nove partidas, foram apenas 14 gols marcados. No treino desta quarta-feira, Gallo escalou os atacantes Washington e Oliveira no time titular. Deu certo, pois Washington fez os dois gols sobre o time reserva. Ele, que veio do Americano, de Campos, e jogou no segundo tempo contra o União São João, sábado passado, está escalado. E Oliveira, que foi revelado no São Paulo, juntamente com Kaká e Júlio Baptista, estréia domingo. Eles substituirão Rodriguinho e Fabrício. O meia Wilton Goiano, recuperado de uma contusão, volta ao time no lugar de Ronildo. Almir retorna ao meio-de-campo, substituindo Célio. Pereira não treinou, com dores musculares, mas vai jogar. Formará dupla com Altair. Os dois zagueiros foram indicados por Gallo e colocaram Sílvio Criciúma no banco. O goleiro Gléguer, os laterais Neném e Léo e os volantes Rai e Rodrigo Pontes estão mantidos. Pelo menos até o treino desta quinta.