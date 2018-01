Gallo não admite favoritismo do Santos Seis jogos, seis derrotas. Esse saldo negativo do Atlético-PR não indica para o técnico Gallo o favoritismo de sua equipe para a partida desta quarta-feira, às 19h15, pelas quartas-de-final da Libertadores. "São duas competições diferentes e quando joga lá, a equipe é muito forte, conta com a torcida até para evoluir em termos técnicos e físicos e esperamos dificuldade". O treinador acha que a situação do adversário é passageira. "Eles ainda vão se recuperar no Brasileiro". O centroavante Deivid acredita que o desespero do adversário por um bom resultado é um complicador. "O perigo é esse, eles estão sem vencer no Brasileiro e temos de jogar no desespero deles". O centroavante espera o Atlético tomando a iniciativa do jogo, pois atua em casa. "Eles vão jogar de igual para igual e nós temos de fazer o que sempre fazemos, que é atacar sempre, que é que sabemos fazer". Mesmo com a situação bem diferente dos dois times no Brasileiro, Deivid não quer euforia e nem admite o favoritismo por parte do Santos. Nós temos de deixar a euforia para o torcedor. São onze jogadores do outro lado procurando levar seu time para a outra fase, como nós mesmos, e temos de respeitá-los e jogar futebol para sair de lá com uma vitória". Gallo tem chamado a atenção de seus jogadores para as diferenças entre o Brasileiro, campeonato de pontos corridos, e a Libertadores, torneio de mata-mata. "O favoritismo lá em Curitiba e as duas competições são muito diferentes. No mata-mata, é muito perigoso porque às vezes um time melhor está num dia ruim, perde o jogo e depois não consegue reverter o quadro". Para o treinador santista, "a situação do Atlético é totalmente reversível no Brasileiro, pois estamos ainda no início e dá para recuperar", disse ele, lembrando que está sofrendo uma pressão muito grande por causa dos maus resultados na competição nacional. "O jogo vai ficar mais difícil diante de toda essa pressão, mas é sempre complicado jogar lá em função da torcida". ESQUEMA - Gallo ainda não definiu o time que enfrentará o Atético-PR. Não contará com Paulo César, vetado pelos médicos, e ainda não decidiu se irá escalar Mauro ou Henao no gol. Wendel, recentemente contratado, pode fazer sua estréia. É considerado pelo treinador um atleta polivalente e ainda não definiu a função que ele exercerá na partida. O técnico destacou a versatilidade de seu time no jogo contra o Universidad do Chile na Vila Belmiro e pode repetir o mesmo esquema tático. Ele usou o 4-4-2 no início da partida e, quando percebeu que o resultado não era o esperado, mudou para o 3-5-2. "Tínhamos necessidade de jogar um pouco mais à frente e no 3-5-2 íamos encaixar melhor no esquema deles". Ele deve adotar o 4-4-2 novamente, com a possibilidade de mudar a qualquer momento, em função do jogo. "É um mérito dos jogadores. Eles são inteligentes e qualquer toque que a gente dê, eles mudam e isso facilita o nosso trabalho".