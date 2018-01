Gallo não crê na anulação do clássico O técnico Gallo acredita que a CBF não irá anular o clássico contra o Corinthians, uma das partidas que o juiz Edílson Pereira de Carvalho teria ficado de manipular o resultado. ?Ele mesmo declarou que o esquema era para o Corinthians vencer. Imagine o que o Santos passou naquele jogo: enfrentar os onze do Corinthians, mais o juiz?. Segundo o técnico santista, o comportamento do árbitro ?é um absurdo, uma irresponsabilidade muito grande da parte dele, que sabe ter prejudicado muitos torcedores, que são a razão do futebol, e também muitos profissionais?. Por conta da gravidade, Gallo entende que ?os culpados têm de ser punidos com muito rigor?. Gallo foi um dos jogadores do Santos que em 95, deixaram de conquistar o título brasileiro por conta de falhas de arbitragem de Márcio Rezende de Freitas. Perguntado se ele havia se lembrado dessa partida quando soube do escândalo, respondeu: ?a gente lembra de muita coisa e, infelizmente, a gente não pode falar?.